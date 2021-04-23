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حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول: "ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟".

الجواب: الذي عليه الفتوى أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة.

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