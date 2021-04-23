أسماء أبو اليزيد تكشف مفاجأة حول شخصية "يوسف الرفاعي وعاليا" في "الاختيار2" (خاص)

آثارت علاقة "عاليا" في مسلسل "الاختيار 2" بـ "يوسف الرفاعي" أحمد مكي إعجاب الجمهور وأحدثت تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن شخصية "عاليا" غير حقيقية حيث لا تواجد لها في المحتوى التاريخي الذي يتحدث عنه مسلسل "الاختيار2"، وتابعت أنه إذا كانت توجد "عاليا" في الحقيقة كانت ستقابلها وتعرف ما مرت به، وإذا كان يوجد يوسف الرفاعي في الأساس كانت ستوجد "عاليا".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

