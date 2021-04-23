أول تعليق لـ البترول على تحريك سعر البنزين (فيديو)

عقب حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، على قرار لجنة المواد البترولية برفع أسعار البنزين 25 قرش، مشيرا إلى أن هناك معادلة يتم تطبيقها وبناءا عليها يتم تعديل الأسعار كل 3 شهور، معلقا: "دي معادلة مش زيادة وخلاص".



وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن كل ثلاث شهور يتم دراسة العوامل المؤثرة في هذه المعادلة، وهى سعر خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأخير مصاريف التداول.



ولفت إلى أن اللجنة رأت تثبيت سعر السولار، بالإضافة إلى تثبيت سعر المازوت، منوها بأن تعديل الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض يكون في حدود 10%، واللجنة هى من تحدد السعر.

