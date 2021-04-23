"إنستجرام" يتيح ميزة جديدة لرواده بشأن تنقية الرسائل المسيئة





يعمل موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام دوماً على إضافة العديد من المزايا لرودها، والتي تضمن لهم استخدام آمن للخدمة، والتمتع بمميزات تجعله خياراً أمثلاً للرواد.





واعلن "إنستجرام" إتاحة تقنية جديدة للمستخدمين، تخص الرسائل وتنقيتها من العبارات المسيئة، في خطوة تأمينية جديدة، تكافح التحرش والمعاكسات.





وأشار موقع تبادل الصور الاجتماعي الأشهر في فئته، إلى أن الرسائل المباشرة عبارة عن محادثات خاصة، ولا يمكن التحقق استباقياً من تضّمنها عبارات تعبر عن خطاب الكراهية أو المضايقات، كما تفعل الشبكة بالنسبة إلى أنواع أخرى من المحادثات.





وطرح "إنستجرام" التقنية الجديدة في سبعة دول هي بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، حيث أتاح إمكانية الحجب التلقائي لطلبات الرسائل المباشرة".





كما أتاح التطبيق حظر دعوات الدردشة التي تحوي كلمات أو عبارات أو رموزاً تعبيرية (إيموجي) مسيئة، حيث أنه يتعرض الكثير من مشاهير كرة القدم والفن والشخصيات العامة إلى مضايقات بعبارات مسيئة في الرسائل المباشرة.





وينوي "إنستجرام" إتاحة إمكانية الإبلاغ من قبل كل مستخدم، وأيضا حال رغبته في عدم الإبلاغ، بحسب رغبته.









يُذكر أن موقع إنستجرام يعتمد في تنياته على الذكاء الاصطناعي الذي يتيح التحذير الاستباقي للأشخاص الذين يرغبون في نشر رسائل مسيئة، كما سيستخدم التعلم الآلي لتخمين السن الفعلية للمستخدمين.



