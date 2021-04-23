المفتي يكشف حكم إطلاق رجال الشرطة والجيش لـ"اللحية"



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن بعض العلماء يقولون إن إطلاق اللحية واجبا، وبعضهم يقول سنة عن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن إطلاق اللحية عادة، مضيفا: "أننا وجدنا أكابر العلماء الثقات التقاة من مشايخنا لا يطلقون لحاهم، والأمر المختلف فيه كمثل هذه الحالة لا ينكر على من يحلق لحيته".



وأكد مفتي الجمهورية أن المؤسسات العسكرية والمدنية تعد بمثابة ولي الأمر الرافع للخلاف، إذا أمرت بحلقها لكونه أحد الأقوال الفقهية المعتبرة، موضحا أن من يلتحق بالشرطة والجيش ملزم بقواعد حاكمة وعادات راسخة في أن اللحية ممنوع إطلاقها في هذه الجهات من الجيش والشرطة.



أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم إطلاق رجال الشرطة والجيش لـ"اللحية"، مشيرا إلى أن إطلاق اللحية أمر مختلف عليه بين العلماء، وهذا الخلاف يتراوح بين الإلزام والوجوب، وبين السنة والعادة.