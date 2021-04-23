أسماء أبو اليزيد لـ"الفجر الفني": شخصية "عاليا" ليست حقيقية وهذا الفرق بين الأختيار والممر



في البداية حدثينا عن تجربتك في شهر رمضان هذا العام من خلال مسلسل بقوة "الاختيار2"؟

من الذي رشحك للمشاركة في هذا العمل؟

ماهي استعدداتك للدور؟

ماهي كواليس التصوير مع أحمد مكي والفنان هادي الجيار؟

هل شخصية عاليا في مسلسل "الاختيار 2" شخصية حقيقية

اعتقد الجمهور أن شخصية "عاليا" هي تجسيد لزوجة الرائد يوسف الرفاعي؟

حدثيني عن الفرق في وجهة نظرك بين "الاختيار 2" وفيلم "الممر" واللذان يدوران حول أحداث تاريخية؟



ما أكثر الصعوبات التي واجهتك أثناء تأدية الدور؟

حدثيني عن تعليقات الجمهور على الدور؟



طالب الجمهور بإعداد عمل يضم أسماء ابو اليزيد بـ أحمد مكي" فقط



هل توجد أعمال فنية قادمة

فنانة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض عدد من حلقات مسلسل "الاختيار 2"، وظل الجمهور يصنعون كوميكس لعلاقتها بـ"أحمد مكي"، وطالبو بعمل فني يجمعها به فقط، وهي الفنان أسماء أبو اليزيد والتي أحبها الجمهور منذ الظهور الأول لها على الشاشة بسبب ملامحها المصرية وتجسيدها الأدوار بكل جدية وحب.حاور "الفجر الفني" الفنانة أسماء أبو اليزيد والتي عبرت عن سعادتها لمشاركتها في عمل فني بقوة "الاختيار2"، كما ثنت على النجم أحمد مكي وإليكم نص الحوار:سعيدة جدا لمشاركتي في مسلسل "الاختيار2".المخرج بيتر ميمي هو من رشحني للمشاركة في هذا العمل.قرأت الورق، وأجرينا بروفة قبل البدء في التصوير أنا وأحمد مكي والمخرج بيتر ميمي ثم بدأنا في التصوير.الكواليس كانت جميلة جدا وجميع طاقم العمل كان التعامل معهم ممتع والفنان أحمد مكي جميل جدا، والفنان هادي الجيار قابلته مرتين ولم يحالفني الحظ أن أقابله أكثر من ذلك ولكنه فنان جميل جدا والجلوس معه ممتع جدا سواء أثناء التصوير أو خارجه.لا ليست شخصية حقيقية ولكن يوجد في الحياة الواقعية أكيد الكثير من "عاليا".إذا كانت توجد "عاليا" في الحقيقة كنت سأذهب وأتحدث معها لأعلم ما مرت به، وإذا كان يوسف الرفاعي شخص حقيقي كانت "عاليا" ستكون حقيقية.لا يمكن المقارنة بين عملين فنيين، بالرغم من كونهم يتحدثان عن أحداث تاريخية، ولأن أيضا الأحداث مختلفة، وإذا كانت القصة هي نفس القصة فلا يمكن المقارنة لأن المشاهد تتجسد على حسب فكر المخرج والصورة التي وضعها في مخيلته.المسلسل كان خفيف على قلبي بشكل كبير، لأن التصوير كان لذيذ وممتع وشيق، وكان الضغط الأكبر على العنصر الذكوري في هذا العمل بسبب تدريباتهم على ضرب النار والمعارك، ولأني جسدت دور "عاليا" والتي تشعر بسعادة دائما في مشاهد خفيفة مع أحمد مكي على غير المشاهد التي يؤديها الرجال في "الاختيار".جميع التعليقات كانت جميلة وممتعة وتفاعل الجمهور مع "عاليا" و"يوسف" بشكل كبير، كما تفاعلو أيضا مع المسلسل بشكل عام سوءا من الناحية التاريخية أو الإنسانية والعاطفية وبناء على ذلك أحبو دور "عاليا" و"يوسف" في الجانب العاطفي الملئ بالمشاعر كما ظهر أن الصورة حقيقية.شئ يشرفني طبعا.نعم أصور فيلم "عاشق" مع الفنان أحمد حاتم، ومحمود محي الدين وإخراج عمرو صلاح.