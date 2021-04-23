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أول تعليق من نادى طنطا الرياضى على واقعة اعتداء الأمن على أحد الاطفال

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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تباشر نيابة أول طنطا التحقيق في واقعة تعدي احد افراد أمن نادي طنطا الرياضي بالضرب على احد الصبية المتسولين ممن يبيعون الليمون والنعناع أمام النادى أثناء محاولته دخول النادي لبيع النعناع والليمون والتي تم وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.


حيث أكد الدكتور محمد سويلم عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي في أول تعليق من مجلس إدارة نادي طنطا، أن الأمر لازال محل تحقيق من قبل إدارة نادي طنطا.

وأنه بسؤال أعضاء النادي من الرجال والسيدات تبين أن ذلك الصبي وأخرون يتواجدون بصفة كبيرة أمام مبنى النادي ودائمي التعرض لأعضاء النادي والسيدات والفتيات بالمعاكسات والتحرش احيانا وحدثت بعض الوقائع السابقة وتدخل العاملين بالنادي سابقا لمنعهم من الاحتكاك ومضايقة الأعضاء.

وأشار سويلم إلى أن أمن نادي طنطا الرياضي مكلف بمنع دخول غير الأعضاء إلى النادي وان الدخول للأعضاء فقط ومن خلال بطاقة العضوية الاليكترونية التي تمر من خلال البوابات الاليكترونية للسماح بالدخول للأعضاء فقط.

وعند محاولة أمن النادي منع ذلك الصبي أو البائع المتجول من الدخول رفض كل محاولات منعه، وأضاف أن تعامل أمن النادي معه محل تحقيق من خلال الفيديوهات وكاميرات المراقبة وهو ماستظهره التحقيقات قريبا.

وأضاف أن إدارة النادي بصدد التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية والأجهزة المسئولة بمحافظة الغربية لإيجاد حل للصبية المتسولين والمتحرشين أمام بوابات نادي طنطا الرياضي خاصة وأنها أصبحت ظاهرة متكررة وحدثت مشاجرات قبل ذلك من العديد من المتسولين وأعضاء وعضوات نادي طنطا وذلك لإيجاد حل لتلك الظاهرة ومنع تكرار ذلك.

وأنه على الرغم من قيام فرد أمن نادي طنطا في مباشرة عمله على بوابات الدخول الا ان كافة أشكال العنف مرفوضة والتعدي بالأيدي مرفوض وان ذلك محل تحقيق.

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