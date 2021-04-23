اليمن: ميليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري ضد المدنيين بمأرب

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي كريستوفر هينزل، استمرار ميليشيات الحوثيين في تصعيدها العسكري ضد المدنيين في محافظة مأرب.





وأعرب "بن مبارك" خلال الاتصال عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لليمن، وتقديرها للجهود التي يبذلها مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندر كينج لإحلال السلام في البلاد.





كما جدد الوزير التأكيد على موقف الحكومة الداعم للجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والمستدام والمبني على المرجعيات الثلاث.





وأوضح أنه "على الرغم من المبادرات والتنازلات التي قدمت في سبيل تحقيق السلام فما زالت الميليشيات الحوثية مستمرة في عدوانها وتصعيدها العسكري في مأرب ضد المدنيين والنازحين.





وقال بن مبارك: إن استمرار هذا التصعيد العسكري يرسل إشارة واضحة بأن الميليشيات الحوثية غير مهتمة وليست جادة بتحقيق أي تقدم في عملية السلام وهو ما يظهر بوضوح أن قرار هذه الميليشيات مرهون بالنظام الإيراني الذي يستخدمهم لتنفيذ أجندته الخبيثة في سبيل زعزعة استقرار اليمن والإقليم.





وبدوره جدد السفير الأمريكي التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن، مبينًا أن التصعيد العسكري في مأرب يشكل تهديدًا لجهود السلام الحالية.











