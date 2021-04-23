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شاهد.. ماذا قال السيسي عن الإرهاب خلال لقاءه مع رجال القوات المسلحة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بذكرى العاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه يوم عظيم في تاريخ مصر الحديث، متمنيا للشهداء على مر كل العصور أن يتغمدهم بالرحمة.
ووجه "السيسي"، خلال لقاءه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة، التحية لرجال القوات المسلحة على الجهد الذي يقوموا به لتحقيق الامن والاستقرار في مصر، قائلا: "لو نفتكر من 2013 و2014 و2015 و2016 حالنا كان عامل إزاي"، لافتا إلى أنه تم مواجهة الإرهاب بشكل حاسم بالتعاون مع رجال الداخلية.

ولفت إلى أن مواجهة الإرهاب ليس فقط بالإجراءات الأمنية، ولكن أيضا ببناء الوعي والفكر والثقافة بين كل المصريين.

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