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عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يستعد كريم نيدفد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للدخول في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة.

ويغيب نيدفد عن المشاركة في المباريات مع الأهلي منذ أكثر من عام ونصف بسبب الإصابة.

وقال عضو بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن كريم نيدفد سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الثلاثاء القادم لأول مرة منذ فترة غياب طويلة، وموقفه من المشاركة في المباريات سيكون بناء على رؤية موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة إنبي والمقرر لها غدا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب بتروسبورت.

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