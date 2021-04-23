مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك ببنى سويف



وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب مدير مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص وهم أيمن محمود عبد القادر 45 سنة ومقيم بمركز ببا، وطارق سيد أحمد 19 سنة، وطه محمود طه 38 سنة ومقيمان بجبل النور وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث وعودة الحركة إلى الطريق مرة أخرى.



حالتي انتحار



وشهدت محافظة بنى سويف واقعتي شنق متفرقتين بالمنزل، فى مدينة بنى سويف ومركز سمسطا، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثتين بعد معاينة النيابة العامة لهما ووضعهما داخل مشرحتي مستشفى بنى سويف وسمطسطا المركزي.



في الحادث الأول، تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور قسم بنى سويف، بعثور قوات الأمن على جثة لمواطن بمنطقة الأباصيرى بمدينة بنى سويف، شنق نفسه داخل حجرته، عندما علق نفسه في مروحة عن طريق «سلك بلاستيك»، وتبين أن المواطن «ا.ع»، 41 سنة، تاجر ملابس، وكان يمر بظروف نفسية، وأنه كان دائم الخطوبة، والتي تنتهي بالفشل، وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى.



وعثر أهالى قرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى بنى سويف على جثة «ر.ع.هـ»، 55 عامًا، مشنوقًا فى سقف محل تجاري يمتلكه، وتبين من التحريات أنه كان يمر بأزمة نفسية.



تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثتين لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعتين.

لقى 3 أشخاص مصرعهما، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك بالطريق الشرقي القديم أمام ورشة سنور بدائرة محافظة بنى سويف.وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا يفيد بوقوع حادث سيارة نقل مع توك توك بالطريق الشرقي القديم أمام ورشة سنور بدائرة المحافظة مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقلهم إلى مشرحة مستشفى.اسماء المتوفين