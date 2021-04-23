مانشستر سيتي يستعيد ثنائي الفريق قبل موقعة نهائي الكأس

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن كيفن دي بروين وسيرجيو أغويرو عادا من الإصابة وقد يشاركا في نهائي كأس رابطة الأندية بعد غد الأحد.





وأصيب دي بروين في الكاحل خلال خسارة سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي يوم السبت الماضي، بينما لم يلعب أغويرو منذ بداية مارس (آذار) الماضي بسبب مشكلة في العضلات.





وأبلغ غوارديولا الصحافيين: "كلاهما جاهز، لقد تدربا اليوم، بالنسبة لأغويرو كان اليوم تدريبه الأول منذ أسبوعين، سنخوض آخر تدريب غداً وبعدها سنقرر".





وكان أول ألقاب غوراديولا مع سيتي كأس الرابطة عام 2018 وفاز باللقب منذ ذلك الحين ثلاث مرات على التوالي.





ورغم أن البطولة ليست بارزة للمدربين الآخرين الذين عادة ما يدفعون فيها بالبدلاء، لكن المدرب الإسباني يتعامل معها بجدية.





وقال: "لا يمكننا أن ننكر اقترابنا من لقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الممتاز لم ينته بعد وكلاهما أكثر أهمية من كأس الرابطة، لكننا نريد الفوز بهذه البطولة".





وأضاف: "بالنسبة لتوتنهام، سيكون لقبهم الأول منذ سنوات والتزامهم بالمباراة سيكون مذهلاً وكفاءة لاعبيهم استثنائية".

وكان الفوز بكأس الرابطة عام 2008 آخر ألقاب توتنهام هوتسبير.





ومع ذلك يضع غواريولا عينه على الرحلة إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.





وقال غوارديولا إن الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا سيؤثر كثيراً على اللاعبين نظراً لزيادة المباريات.





وأضاف: "بالطبع ستكون هناك الكثير من الإصابات، نحن نلعب لأن الجماهير تريد ذلك، اللاعبون يعشقون اللعب لكن في بعض الأحيان سيتعرضون للإصابة، الاتحاد الأوروبي يدرك ذلك؟ بالتأكيد لا".









وتابع: "كمدرب أحصل على راحة في فترة التوقف الدولية، لكن الوضع يختلف للاعبين الذين يشاركون مع منتخباتهم في ثلاث مباريات في سبعة أيام".



