في الحلقة الحادية عشر من "نسل الأغراب"..إدوارد ينهار من البكاء بعد مُعايرته بعدم انجابه

انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل "نسل الأغراب" التي دارت أحداثها حول اعتراف زوجات العمدة "حسيب" إدوارد لزوجته الثالثة "رشا" بأنه لا يستطيع الإنجاب وأنه تزوجها لفراغة عينه، فيعتدي عليهم بالضرب، ويخبره والدها بأنه لا يستطيع الإنجاب بالفعل، ويخبر زوجته بأنها ا أرادت الطلاق منه فلن يغضب منها، لتخبره أنها تريد أن تكون زوجته.



ذهاب "بستان" خالة "غفران"لزيارته فتدخل دون أن تلقي السلام على

زوجته "جليلة" فتتشاجر معها، فيسمع غفران ذلك، ويذهب ليعرف ما يحدث، لتخبره أنها لا تعرف ما بها، وتبدأ بالحديث معها عن أنها لا تعرف السبب وراء تشاجر الرجال عليها، لتخبرها أنها من عائلة غنية وأنها طيلة حياتها وهي تعيش في قصور ليست كالرحالة والخدم مثلها وأن شقيقيها هما العمدة "حسيب"، و"علي الغريب " وأن هناك أشياء أخرى تميزها عن باقي النساء، فتصفعها بالقلم على وجهها، لكي تتذكر دائمًا أنها اهانتها، فتعاتبه خالته على ما فعلته زوجته بحقها، ليخبرها أنه لم يسمعها وهي تخطئ في حقها، بل أنه عندما حضر قد وجد أن خالته هي من أخطأت في حق زوجته وهي في منزلها، فتغادر خالته منزله وهي غاضبة، وتخبره أنها شعرت براحة شديدة بعد صفعها على وجهها، ليخبره أنه كان سيعشر بالضيق إذا كانت قد غادرت المكان وهي ليست مرتاحة.



بكاء العمدة "حسيب"، وهو يتحدث مع والدته سلوى عثمان لتخبره أن زوجاته يشعرون بالغيظ من زوجته "رشا" ليخبرها أنه شعر بوجع بعد كلامهم لأنه لم يعرف سبب زيجته الثالثة بالرغم من أنه يعلم جيدًا أنه لا يستطيع الإنجاب، وأنه فعل ذلك على أمل أن يكون الأطباء قد أخطأوا في تشخيص حالته الصحية، فتطلب منه ألا يغضب وأن ينظر للجانب الإيجابي من تشاجرهم معه وهو أن زوجتها رشا معدنها نظيف وأن الله قد عوضه بها.





"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى