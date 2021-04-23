نقابة الصيادلة تشارك الأسنان في ندوة التوعية بكورونا بالفيوم





شارك اليوم الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، نقابة أطباء الاسنان بمحافظة الفيوم وندوة التوعية بكورونا.



أستقبل الدكتور علاء العشيري نقيب أطباء الاسنان الدكتور ايهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان بجمهورية مصر العربية الدكتور وليد حسن نقيب أطباء الأسنان القاهره الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم.



شارك في اللقاء نقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ونقابة المحامين وعدد من أعضاء نقابة أطباء الاسنان بمحافظة الفيوم وطلاب كلية طب الأسنان وحضر الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم والدكتور حسن مصطفى امين صندوق نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم والاستاذ حازم طه نقيب المحامين بمحافظة الفيوم الدكتور احمد عمر نقيب أطباء العلاج الطبيعي بمحافظة الفيوم والمهندس عاطف الحصري عضو نقابة المهندسين.



وقال الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم أن أزمة كورونا أزمة طاحنة يجب الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا في المرحلة المقبلة عندنا وحش اسمه كورونا يجب مقاومته لبس الكمامة والتباعد ونشر الوعي لدى كافة القطاعات.



وتابع الدكتور ربيع جابر السوداني، نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، أن التعاون المشترك بين النقابات المهنية الطبية في مواجهة التحديات الجديدة لأزمة كورونا بمحافظة الفيوم وعمل عدد من الندوات والمؤتمرات النوعية.

