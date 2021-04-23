السيسي: ما تحقق السبع سنوات الماضية كان "فضل كبير من صاحب الفضل" (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر على استعداد لدعم ليبيا كأشقاء، فضلا عن وجود بعد استراتيجي مشترك بين البلدين.



وأشار "السيسي"، خلال لقاءه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة، إلى أن العمالة المصرية التي ستتوجه ليبيا يجب أن يتم تنظيمها بحيث يكون هناك شركات مسئولة عنهم، لافتا إلى ان مصر لديها فرصة لدعم ليبي باعتبارها دولة جوار لليبيا، فضلا عن الخبرات المصرية.



وأكد أن الشركات المصرية قادرة على العمل، معلقا: "اللي يعمل 5 أنفاق تحت قناة السويس يقدر يساعد"، لافتا إلى أن مصر تمتلك فائض من الكهرباء ويمكن توجيهها إلى ليبيا، وكذلك يمكن إمداد السودان والأردن والعراق بالكهرباء، معلقا: "اللي حصل السبع سنوات الماضية كان فضل كبير من صاحب الفضل".

