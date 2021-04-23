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بالأرقام.. تألق لافت للنظر لـ "ثلاثي الزمالك" أمام الإنتاج الحربي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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قدم لاعبي الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي، نجحوا من خلالها في الفوز وتعزيز صدارتهم للدوري برصيد 36 نقطة ليواصل الفريق الأبيض الزحف نحو هدفه هذا الموسم بحصد لقب الدوري الممتاز.

واستطاع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وحميد أحداد صناعة انتصار الأبيض بعد إحراز هدفي اللقاء ، وشهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين في مقدمتهم محمود حمدي الونش مدافع الفريق صاحب الأداء الثابت والقوة الدفاعية الكبيرة للفريق ، إلى جانب محمد عبد الشافي العائد بقوة بعد غياب وكان أحد عناصر الفوز .

طارق حامد، كالعادة كان أحد نجوم اللقاء أمام الإنتاج الحربي ونجح في صناعة الفوز مع زملائه..

وتأتي أرقام المباراة لتصب في صالح الثلاثي وتؤكد أنهم كانوا نجوم الفريق خلال هذه المباراة .

محمود حمدي الونش

جاءت الأرقام لتصب في صالح الونش وتضعه في المركز الأول من حيث الوصول إلى المرة ولمسها وأيضا تمرير الكرة لزملائه ، حيث نجح الونش في لمس الكرة في 64 مرة وتمرير الكرة 35 مرة ليكون الأول بين كل لاعبي الزمالك .

الونش شارك مع الزمالك هذا الموسم في 14 مباراة في الدوري من إجمالي 16 مباراة ولم يغب سوى عن مباراة المقاصة وكان خارج القائمة ومباراة وادي دجلة وكان علي دكة البدلاء .

محمد عبد الشافي

شيفو العائد بعد غياب عن المباريات بسبب الإصابة وشارك في مباراة الكأس فقط أمام حرس الحدود ثم جاءت المشاركة الأساسية الأولى له أمام فريق الإنتاج الحربي وحل في المركز الثاني خلف الونش.

شيفو نجح في لمس الكرة في 62 مرة خلال المباراة وكان عنصرا مؤثرا في كل لمسة له داخل الملعب ، وكان أحد نجوم اللقاء بعدما شكل مع أشرف بن شرقي جبهة قوية وكانت عرضياته مصدر خطورة كبيرة علي فريق الانتاج الحربي .

طارق حامد

كعادة طارق حامد دائما، عنصر قوة وإضافة في الفريق وظهر بمستوى جيد أمام الإنتاج الحربي وحل في المركز الثالث خلف الونش ومحمد عبد الشافي حيث نجح في تمرير الكرة في 28 مرة وكانت تمريراته دائما مصدر خطورة وقوة .

طارق حامد شارك مع الزمالك في الدوري هذا الموسم في 15 مباراة من إجمالي 16 مباراة ولم يغب سوي عن مباراة سموحة وكان خارج القائمة تماما في هذا اللقاء .

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