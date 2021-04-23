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هيئة السلع التموينية تعلن طرح مناقصة لشراء كميات غير محدودة من القمح

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم طرح مناقصة  اليوم الجمعة؛لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين على أن يتم عملية الشحن بين 11 أغسطس والعشرين منه.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إنها تطلب شراء شحنات من قمح الطحين و/أو القمح اللين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

 وتشطرت الهيئة، أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول ظهر يوم الثلاثاء 27 أبريل ويجب أن تظل سارية 24 ساعة. ويجب أن تكون عروض القمح على أساس التسليم على ظهر السفينة، وذلك مع عرض منفصل للشحن. وقالت الهيئة إنها ستدفع مقابل القمح بخطابات ائتمان "عند الاطلاع".

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