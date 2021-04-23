Advertisements

السيسي عن "تطوير الريف المصري": "بنرفع كفاءة نصف مصر"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:47 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يرى أن تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات "أمر مستحيل"، حيث أن الريف المصري يمثل نصف مصر، وبه نحو 60 مليون شخص.

وأشار "السيسي"، خلال لقاءه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة، إلى أن مشروع تطوير الريف المصري بمثابة رفع كفاءة لنصف مصر، حيث سيتم تطوير الطرق، ومحطات المعالجة، والصرف الصحي، ومياه الشرب، فضلا عن إنشاء مدارس ومستفيات.

ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ان القرى التي سيتم تطويرها لم تكن مخططة، ونفذت بشكل عشوائي.


أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري من يويفا تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

أسماء أبو اليزيد تكشف مفاجأة حول شخصية "يوسف الرفاعي وعاليا" في "الاختيار2" (خاص)

منذ أقل من ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ 38 دقيقة

أول تعليق لـ البترول على تحريك سعر البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر