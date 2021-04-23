السيسي عن "تطوير الريف المصري": "بنرفع كفاءة نصف مصر"



ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ان القرى التي سيتم تطويرها لم تكن مخططة، ونفذت بشكل عشوائي.







قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يرى أن تطوير الريف المصري خلال 3 سنوات "أمر مستحيل"، حيث أن الريف المصري يمثل نصف مصر، وبه نحو 60 مليون شخص.وأشار "السيسي"، خلال لقاءه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة، إلى أن مشروع تطوير الريف المصري بمثابة رفع كفاءة لنصف مصر، حيث سيتم تطوير الطرق، ومحطات المعالجة، والصرف الصحي، ومياه الشرب، فضلا عن إنشاء مدارس ومستفيات.