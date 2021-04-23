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"أول الخيط".. بداية الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار 2"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار 2 والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وسمت الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار 2" باسم "أول الخيط، وشهدت بدايتها اعتراف أحد عناصر الإخوان من المتهمين في اغتيال العقيد محمد مبروك على أحد قادة الإخوان المنظم لعملية اغتيال "مبروك".


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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