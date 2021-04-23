الصحة تُهيب بالمواطنين بالحصول على المعلومات من مصادرها



قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن وزارة الصحة حريصة على قول الحقيقة، موضحًا أن هناك زيادة طفيفة في إصابات كورونا في محافظات الصعيد، ولكنها طفيفة ولا تدعو للقلق والنظام الصحي يستوعبها، لافتًا إلى أنه كان هناك تضخيم للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة سوهاج.



وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "انتشرت شائعة عن انقطاع الأكسجين عن المرضى أثناء وجود قيادات من وزارة الصحة بالمستشفى، والشائعات المنتشرة لا يصدقها عقل".



وأشارت إلى أن وزيرة الصحة وجهت بأن تتعامل 17 مستشفى في سوهاج مع كورونا بطاقتها الاستيعابية كاملة لاحتمالية زيادة الإصابات، وأهاب بالمواطنين الالتزام بالحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية.

