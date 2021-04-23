السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك من يفضل بقاء الوضع في القاهرة على حاله، معلقا: "في ناس مصممة تفضل القاهرة كده، ونقعد فيها وهى زحمة".



و أشار "السيسي"، خلال لقاءه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة، إلى أن ما يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية "أرخص وأكسب"، موضحا أن المرحلة الاولى من العاصمة الإدارية الجديدة وجاري العمل بها مساحتها 40 ألف فدان من إجمالي مساحة تبلغ 175 ألف فدان.



وأضاف، "لما هنيجي نفتتح العاصمة الإدارية هتشوفوا دولة تانية، ومش كلام، الموضوع مش مبنى، إحنا بنعمل جوهر ومضمون.

