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"ست البنات".. أحمد مكي يغازل أسماء أبو اليزيد عقب تركها.. الحلقة الـ11 من "الاختيار 2"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهر الرائد يوسف الرفاعي في بداية الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار2" وهو يشعر بحزن شديد عقب استشهاد الرائد أحمد الكبير في القليوبية أثناء أخذ ثأر العقيد محمد مبروك.

وتحدث هادي الجيار والد "الرفاعي" معه عقب إخباره بتركه لـ"عاليا قائلا: "هي بنات الناس لعبة ولا إيه"ن ليرد عليه قائلا: "ده القرار الصح حضرتك اللي ربتني على كده أنا قولت أقولك علشان لو هي أو والدتها كلموك" وقال "الجيار" له "انت شوفت عليها حاجة" فرد: "عاليا ديه ست البنات هي تشوف حالها مع حد تاني ربنا يسهلها".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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