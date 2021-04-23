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يوسف الرفاعي يطلب نقله لـ سيناء.. أحداث الحلقة الـ11 من "الاختيار 2"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قرر يوسف الرفاعي "أحمد مكي" الإنتقال إلى سيناء مرة أخرى، وذلك في أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار 2".

وتحدث مع المقدم عاصم عن انفصاله وطلب نقله إلى سيناء قائلا: "دلوقتي في مأمورية سلاح كبيرة أوي في الإسماعيلية وعايزك معايا" فقرر "الرفاعي" الإتيان معه.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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