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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في جمهورية مصر العربية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:55 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، الموافق الـ23 من أبريل 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً السبت في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وتوقعت الهيئة أن يشهد غداً السبت طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وأشارت الأرصاد إلى توقعاتها بشأن وجود نشاط للرياح في بعض الأحيان على مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

الطقس غدا ودرجات الحرارة

وأضافت الهسئة في بيانها: "يكون الطقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد".

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في جمهورية مصر العربية

القاهرة

31 17

الإسكندرية 

26 16

وادي النطرون 

28 15

طنطا 

28 15

شبين الكوم 

29 17

دمنهور 

26 15

بلطيم 
25 16

مطروح 

23 15

السلوم 

29 14

سيوة 

34 12

بورسعيد 

24 17

دمياط 

25 16

الزقازيق 

28 16

المنصورة 

29 15

الإسماعيلية 

33 15

السويس 

33 16

العريش 

25 14

رفح 

25 16

رأس سدر 

28 22

نخل 

29 22

نويبع 

35 22

طابا 

32 23

كاترين 
30 22

الطور 

28 23

شرم الشيخ 

35 24

الغردقة

 35 23

مرسى علم 

35 24

الفيوم 

35 22

بني سويف 

35 21

المنيا 

35 21

أسيوط 

36 22

سوهاج 

39 23

قنا 

39 25

الأقصر 

39 26

أسوان 

41 28

إدفو 

41 28

أبوسمبل 

38 28

الوادي الجديد 

38 24

شلاتين 

36 24

أبو رماد 

33 24

حلايب 

32 25


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