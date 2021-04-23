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"العصير طعمه وحش".. شقيقان يقتلان شابا في الوراق

الجمعة 23/أبريل/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أنهى شقيقان حياة شخص بمنطقة الوراق شمالي محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين شقيقين يعملان في مقهى وأحد رواد المقهى بسبب سوء جودة مشروب تم تقديمه له "العصير طعمه وحش".

تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الشقيقان على الطرف الثاني بسلاح أبيض فأردياه قتيلا في الحال.

وتمكنت القوات من القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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