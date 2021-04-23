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تفاصيل عقد إبراهيموفيتش مع ميلان

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تفاصيل العقد الجديد للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان الإيطالي.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن إبراهيموفيتش جدد عقده لمدة موسم واحد مقابل الحصول على راتب سنوي يبلغ قدره 7 ملايين يورو مثل العقد السابق.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ميلان أضاف بندًا في عقد إبراهيموفيتش من شأنه زيادة راتب النجم السويدي اعتمادًا على عدد المباريات التي سيشارك بها خلال الموسم المقبل.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن النجم السويدي عانى من الغياب كثيرًا في الموسم الحالي عن المشاركة في المباريات مع ميلان بسبب الإصابات.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان قام بحماية نفسه بوضع شرط جزائي في العقد،د يتعلق بقضايا إبراهيموفيتش خارج الملعب.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ذلك يعود بسبب زعم وسائل إعلام سويدية هذا الشهر أن إبراهيموفيتش سيواجه خطر الإيقاف أو الغرامة من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي لأن شركته تمتلك 10%  من وكالة للمراهنات.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إبراهيموفيتش والنادي الإيطالي قاما باستشارة العديد من المحامين على علم بهذا الموضوع واتضح أن النجم السويدي يواجه خطر التعرض لغرامة فقط.

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