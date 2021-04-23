نادي سعودي يرغب في التعاقد مع منبوذ الزمالك

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتفاق السعودي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى الزمالك محمد عواد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .









وتابعت التقارير الواردة من المملكة العربية السعودية أن نادي الاتفاق سيتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الحارس، الذي يسعى للخروج من الزمالك بعدما فشل في الحصول على مركز أساسي وأصبح الحارس رقم 3 بعد جنس ومحمد أبوجبل .









وتأتي رغبة النادى السعودى في التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد بضم محمد عواد .





يذكر أن عواد قد انتقل لصفوف الزمالك في 2019 بمليوني يورو، شارك في 15 مباراة فقط مع الفريق .



