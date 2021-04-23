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اعتراف أحد عناصر الإخوان عن أحد قادتهم في قضية اغتيال العقيد محمد مبروك في "الاختيار 2"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حقق زكريا يونس "كريم عبد العزيز" مع أحد عناصر الإخوان المشارك في اغتيال العقيد محمد مبروك، وذلك في الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار 2".

واعترف هذا الشخص برقم عنصر من قادة الإخوان وكشف لهم عن رقم، وسأله "يونس" عن الأموال التي يحصل عليها ليرد قائلا: " وقت الاعتصام كان بيجيلنا أظرف داخل الخيم ولكن طلبت منهم في مرة فلوس وروحت خدت من التجمع"، فقال له "يونس": "لو قولتلي كل اللي حصل في التجمع هصدقك".


وعقب ذلك قرر هذا الشخص الإدلاء للشرطة عن مكان شقة التجمع.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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