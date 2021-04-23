Advertisements

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا للمصريين

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 50% من اللقاحات التي تم إنتاجها الفترة الماضية تم توجيهها إلى دولتين فقط، لافتة إلى أن أغلب اللقاحات المنتجة وجهت إلى 12 دولة فقط.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن توجه مصر لتصنيع لقاح كورونا في مصر كان ضروريا، لتوفير اللقاح للمصريين بشكل آمن، موضحة أن مصر وقعت على اتفاقيتين إحداهما للتصنيع، والآخرى لنقل التكنولوجيا.

ونوهت بأنه في خلال شهرين ستنتج مصر 5 مليون جرعة من لقاح كورونا، متابعة: "مينفعش بلد بحجم مصر تقف في الطابور تاني، أو نكون رهن تحديات وصول اللقاح من الخارج".

أخبار تهمك

قرار ناري من يويفا تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق لـ البترول على تحريك سعر البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ نصف ساعة

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

عاجل - الكشف عن حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

08:30 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر