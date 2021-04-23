وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا للمصريين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 50% من اللقاحات التي تم إنتاجها الفترة الماضية تم توجيهها إلى دولتين فقط، لافتة إلى أن أغلب اللقاحات المنتجة وجهت إلى 12 دولة فقط.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن توجه مصر لتصنيع لقاح كورونا في مصر كان ضروريا، لتوفير اللقاح للمصريين بشكل آمن، موضحة أن مصر وقعت على اتفاقيتين إحداهما للتصنيع، والآخرى لنقل التكنولوجيا.



ونوهت بأنه في خلال شهرين ستنتج مصر 5 مليون جرعة من لقاح كورونا، متابعة: "مينفعش بلد بحجم مصر تقف في الطابور تاني، أو نكون رهن تحديات وصول اللقاح من الخارج".

