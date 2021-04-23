مواعيد عرض مسلسل المداح الحلقة 12 والقنوات الناقلة والملخص





مسلسل المداح الحلقة 12 .. أطل علينا النجم المطرب حمادة هلال في دراما رمضان 2021 حيث يقوم بدور "مداح" في مسلسله الجديد المعروض طوال الشهر الكريم.





مسلسل المداح الحلقة 12





وتصدر مسلسل المداح الحلقة 12 تريند محرك البحث الشهير جوجل تزمانا مع عرض الحلقة التي شهدت احداثاً كبيرة وإثارة من نجوم العمل الرمضاني المميز.





تفاصيل مسلسل المداح الحلقة 12





وتضمنت أحداث مسلسل المداح الحلقة 12 تفاصيلاً جديدة حيث تغيرت حياة المداج بعدما طلب منه المحامي سمير أبو المجد الذي يقوم بشخصتيه محسن منصور لمقابلة صابر شخصية هامة بالقاهرة.





أحداث مسلسل المداح الحلقة 12





ووصل حمادة هلال إليه ليكتشف الصفقة، ويقرر الانصراف من اللقاء، وهو ما ستكشفه مسلسل المداح الحلقة 12 وتكشف تفاصيل الأزمة المشتعلة بين صابر وسمير.





اشتعال أحداث مسلسل المداح الحلقة 12





واشتعلت الأحداث قبل عرض مسلسل المداح الحلقة 12 بقيام منال بالإلحاح على شقيقتها رحاب التي تقوم بها نسرين طافش بنسيان حبها لصابر والتفكير مرة أخرى في الزواج من زين،





أحداث متوقعة خلال مسلسل المداح الحلقة 12





ومن المقرر أن يشهد مسلسل المداح الحلقة 12 اشتعال حالة من الغضب لدى صابر من والده بعدما عرف ما فعله معه وهو صغير.





موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 12





ويعرض مسلسل المداح الحلقة 12 اليوم في تمام الـ9:30 على قناة النهار، ويعاد في 10 مساء على النهار دراما و4 عصرًا إعادة ثانية في اليوم التالي للعرض الأول.



