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الصحة تكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر (فيديو)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن زيادة الحالات في الصعيد بسبب توجه المواطنين للعيادات الخاصة، وتطبق العزل المنزلي بصورة غير صحيحة، وعدم الحصول على بروتوكول العلاج، ولذلك يعدي المريض العديد من الأشخاص.

وناشد "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين بأن من يشعر بأي أعراض فعليه التوجه لأي منشأة حكومية تابعة لوزارة الصحة..

وعن الوضع الوبائي في مصر، قال: "كنا نتوقع زيادة في الإصابات بسبب رمضان والمواسم والتزاحم"، لافتًا إلى أن هناك تزاحم على المحلات والأنشطة التجارية، معلقًا: "هناك تزاحم على محلات الحلويات والمخللات بدون ضوابط"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

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