اللواء رفعت يطلب من زكريا يونس تغيير مكان سكنه خوفا من اغتياله.. الحلقة الـ11 من "الاختيار2"

توصل المقدم زكريا يونس إلى عدد من الخيوط التي توصله إلى عدد من عناصر الإخوان وقادتهم وذلك في الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار 2".



ودار حديث بين رياض الخولي وهو اللواء رفعت، منبها له عن تحقيقه في قضية اغتيال العقيد محمد مبروك قائلا: "ده مش طار شخص احنا مش بندور على اللي قتل مبروك احنا بندور على الإرهابيين" وطلب منه تغيير خط سيره ومكان سكنه فرد عليه "يونس" قائلا: "مش احنا اللي نستخبا سيادتك..قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، فرد عليه "رفعت: "ديه احتياطات أمنية"، ليرد عليه زكريا يونس: "بس مش ناس زي دول اللي هيخلوني أغير مدارس ولادي ومكان بيتي".



وذهبت عاليا "أسماء أبو اليزيد" إلى منزل "يوسف الرفاعي" أحمد مكي لتطمئن عليه، وعبرت عن حسرتها قائله: "الجواز مش بالعافية".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

