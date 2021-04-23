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هزة أرضية متوسطة تضرب شرق النمسا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
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وقعت مساء اليوم هزة أرضية متوسطة جديدة في ولاية النمسا السفلى شرق البلاد، وبلغت قوتها 7ر3 درجة على مقياس ريختر.

وقال بيان لمعهد الأرصاد الجوية والجيوديناميكية النمساوي، اليوم الجمعة/، إن مركز الزلزال في منطقة (نيونكيرشن) في ولاية النمسا السفلى، كما تم الشعور بالهزة في عدة مناطق مجاورة.

وأشار البيان إلى أن الهزة لم تسفر إلا عن خسائر محدودة عبارة عن تشققات في الأبنية.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في نفس المنطقة كان آخرها، مساء الثلاثاء الماضي، وشعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون وبورغنلاند وسالزبورغ.

جدير بالذكر أنه قد أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح ودعم التعددية والطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج في تصريح اليوم الجمعة/ بمناسبة الاحتفال بيوم التعددية والدبلوماسية من أجل السلام - "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

وأضاف الوزير النمساوي أن التحديات الدولية الراهنة مثل أزمة جائحة كورونا وتغير المناخ تخطت الحدود الوطنية، حيث "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل دور المنظمات الدولية".

وأشار الوزير إلى أن النمسا  منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1955 - تدعو باستمرار وبلا كلل - إلى التعاون متعدد الأطراف؛ حيث تولت المسئولية الدولية باعتبارها تستضيف واحدا من أربع مقرات رسمية للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، كما تشارك في القوات الدولية لحفظ السلام على مدى أكثر من 65 عامًا .

ويذكر أنه قد أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، استعداد فيينا لاستضافة لقاء قمة محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

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