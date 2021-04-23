الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

اقترب مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من الحصول على صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ويحاول مسؤولي الأهلي ضم كريم فؤاد لاعب نادي إنبي المعار من صفوف فريق نادي النجوم بعد أن فشلت محاولات القلعة البيضاء في ضمه مؤخرًا.





وكشف مصدر مقرب من كريم فؤاد، أن مسؤولي القلعة الحمراء بقيادة أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حصل على توقيع اللاعب، ويتبقي فقط إنهاء الأمور مع ناديه.





ويرى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أن كريم فؤاد من أبرز اللاعبين المنتظر الحصول عليهم بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز أبرزهم مركز الظهير الأيمن والأيسر.







