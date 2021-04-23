بعد عودته من الإصابة.. تعرف على المباريات غاب عنها ليفاندوفسكي عن البايرن





أعلن اليوم هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ عن مشاركة المهاجم ليفاندوفسكي لاعب الفريق في مباراة الغد السبت أمام ماينز ضمن منافسات الدوري الألماني وذلك عقب غيابه أربعة أسابيع عن الملاعب للإصابة.





غيابات اللاعب في الدوري الألماني:

- غاب عن مباراة بارين ميونخ أمام لايبزيج التي انتهت بفوز البايرن بنتيجة 0-1 يوم 4 مارس.

- غاب عن مباراة أمام يونيون برلين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 يوم 10 أبريل.

- غاب عن مباراة أمام فولفسبورج التي انتهت بفوز البايرن بنتيجة 2-3 يوم 17 أبريل.

- غاب عن مباراة أمام باير ليفركوزن التي انتهت بفوز البايرن بثنائية دون رد يوم 20 أبريل.





غيابات اللاعب في دوري أبطال أوروبا:

- غاب في مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين.

- وغاب أيضا في مباراة العودة التي انتهت بفوز البايرن على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.





فقد تعرض اللاعب لإصابة وأعلن الاتحاد البولندي يوم 29 مارس أن روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني، سيغيب عن صفوف المنتخب البولندي في مباراته المقررة أمام نظيره الإنجليزي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.



