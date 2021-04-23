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"أنا منزعجة".. وزيرة الصحة توضح الوضع الوبائي في سوهاج

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة ما يتردد بشأن تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج، مشيرة إلى أنها توجهت إلى محافظات سوهاج، والأقصر، وأسوان للاطمئنان على الوضع بنفسها.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة سوهاج، ولكنها زيادة ليست مقلقة او حادة، وإنما زيادة طبيعية، ومتدرجة.

وأعربت عن استيائها لتداول فيديوهات ليست صحيحة على "السوشيال ميديا" عن الوضع في سوهاج، معلقة: "أنا منزعجة.. ومش عارفة جايبين الفيديوهات منين"، لافتة إلى أنها تركت عدد من المسئولين في محافظة سوهاج لمتابعة الوضع، معلقة: "أنا لفيت على 28 مستشفى في محافظات الصعيد".

وأكدت أنه مازالت المستشفيات لديها قدرة على استيعاب مرضى كورونا، ويوجد أسرة فارغة، منوهة بأنها عندما توجهت لمستشفيات العزل في سوهاج، سألت المرضى عن مدة مرضهم قبل دخولهم المستشفى.

وأضافت، "بعضهم فضلوا 10 أيام تعبانين قبل دخول المستشفى.. ليه بنعمل في أهلنا كده، ليه بنسيب أهلنا كل المدة دي"، منوهة بأن ظاهرة تأخر دخول المرضى المستشفى موجودة في كل المحافظات.

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