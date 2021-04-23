زكريا يونس يقبض على أحد قادة عناصر الإخوان..الحلقة الـ11 من "الاختيار2"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وشهدت الحلقة قبض زكريا يونس "كريم عبد العزيز" على أحد قادة عناصر الإخوان، من داخل منزله، وسط ابنته وزوجته والذي لاحق رؤيته للضباط برمي القنابل وإطلاق النيران.



ولكن قرر الإستسلام، لكي لا يحدث سوء لإبنته وزوجته ويجسد هذا الدور الفنان مصطفى عمر.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

