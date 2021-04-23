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مدرب الزمالك: الفوز على الإنتاج خطوة على الطريق.. وهدفنا استمرار الانتصارات

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداد اللاعبين والجهاز الفني لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الفوز على الإنتاج الحربي خطوة جيدة لمواصلة مشوار الفريق في المنافسة على بطولة الدوري.. موضحا أن الجهاز الفني عمل بكل قوة من أجل استعادة الروح المعنوية قبل مواجهة الإنتاج، والفوز جاء نتيجة مجهود كبير من الفريق.

وقال نبيه: "أغلقنا ملف مباراة الإنتاج بشكل نهائي، وكل تركيزنا الآن هو مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى سعي الزمالك إلى الحصول على الثلاث نقاط في أي مواجهة يخوضها الفريق".

وواصل مدرب الزمالك: "من الصعب التحدث عن أداء الفريق في الوقت الحالي نظراً لضغط المباريات الكبير في جدول مسابقة الدوري، لذلك نسعى للفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في المنافسة".

واختتم أسامة نبيه تصريحاته بأنه سيتم منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وسنعتمد على سياسة التدوير بين اللاعبين في ظل ضغط المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

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