مدافع الأهلي يقترب من الظهور أمام إنبي





اقترب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى قائمة المارد الأحمر خلال مباراته القادمة ضد إنبى ضمن مؤجلات الدورى المصرى.





حيث يواصل ياسر إبراهيم تعافيه من الإصابة التي ألمت به في العضلة الخلفية وتسببت في ابتعاده عن الأهلي في المباريات الأخيرة.





وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة قبل مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وكانت شكوى من إجهاد في العضلة الخلفية.





ومن المنتظر أن يعود ياسر إبراهيم لقائمة الأهلي فى مباراته ضد إنبي، مساء غدًا السبت بالجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من عمر بطولة الدوري المصري.





ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة في صفوفه منهم علي معلول ومحمود وحيد وجونيور أجاي ومحمد هاني وحمدي فتحي، وأخيرًا انضم أليو ديانج.



