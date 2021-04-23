الإعلان عن موعد إجراء قرعة كأس العرب للمنتخبات بقطر

















أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات والتى تقام بالدوحة حيث تقام المباراة النهائية للبطولة يوم ١٨ ديسمبر وهو اليوم الوطنى بدولة قطر وهو اليوم الذى يفصله عام واحد عن موعد المباراة النهائية لمونديال قطر للمنتخبات ٢٠٢٢.





وقرر الاتحاد الدولى أن تقام القرعة الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءا بتوقيت الدوحة (الثامنة بتوقيت القاهرة) حيث من المقرر أن يشرف الفيفا بالتعاون مع قطر على تنظيم البطولة والتى يشارك بها ٢٣ منتخبا عربيا وتقام على ٦ ملاعب والتى من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم ٢٠٢٢.



