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الإعلان عن موعد إجراء قرعة كأس العرب للمنتخبات بقطر

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات والتى تقام بالدوحة حيث تقام المباراة النهائية للبطولة يوم ١٨ ديسمبر وهو اليوم الوطنى بدولة قطر وهو اليوم الذى يفصله عام واحد عن موعد المباراة النهائية لمونديال قطر للمنتخبات ٢٠٢٢.

وقرر الاتحاد الدولى أن تقام القرعة الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءا بتوقيت الدوحة (الثامنة بتوقيت القاهرة) حيث من المقرر أن يشرف الفيفا بالتعاون مع قطر على تنظيم البطولة والتى يشارك بها ٢٣ منتخبا عربيا وتقام على ٦ ملاعب والتى من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم ٢٠٢٢.

وتعتبر البطولة هى الإختبار الأمثل للعمليات التشغيلية والمرافق بقطر قبل عام واحد من الحدث المنتظر لأول مرة بالشرق الأوسط وهو كأس العالم للمنتخبات ٢٠٢٢ والمقرر إنطلاقه نوفمبر ٢٠٢٢.

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