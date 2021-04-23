نجوم "الاختيار2" يحتفلون بنجاح المسلسل

شارك السيناريست هاني سرحان صور لطاقم عمل مسلسل "الاختيار 2"، حيث احتفلو بنجاح العمل من خلال عزومة على الإفطار في شهر رمضان.



وظهر في الصورة الفنان كريم عبد العزيز بـ"الجلابية"، والنجمة بشرى وإنجي المقدم وأحمد مكي وإياد نصار والسيناريست هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

