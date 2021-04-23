Advertisements

نجوم "الاختيار2" يحتفلون بنجاح المسلسل

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شارك السيناريست هاني سرحان صور لطاقم عمل مسلسل "الاختيار 2"، حيث احتفلو بنجاح العمل من خلال عزومة على الإفطار في شهر رمضان.

وظهر في الصورة الفنان كريم عبد العزيز بـ"الجلابية"، والنجمة بشرى وإنجي المقدم وأحمد مكي وإياد نصار والسيناريست هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.
نجوم "الاختيار2" يحتفلون بنجاح المسلسل
نجوم "الاختيار2" يحتفلون بنجاح المسلسل
نجوم "الاختيار2" يحتفلون بنجاح المسلسل
نجوم "الاختيار2" يحتفلون بنجاح المسلسل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الأختيار2 الأختيار اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة الا ربع

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل..وزارة الزراعة تحذر من تجاوز المساحات المحددة لمحصول الأرز

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا للمصريين

منذ ساعة و 28 دقيقة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 13 ساعة

عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الشهيد محمد مبروك بـ الضابط الخائن

منذ 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"أنا منزعجة".. وزيرة الصحة توضح الوضع الوبائي في سوهاج

منذ ساعة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مسلسل "الاختيار 2" والقنوات الناقلة له

بعد قليل..الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

بدء الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار2" على "on"

تعرف على موعد حلقة فض اعتصام رابعة في "الاختيار 2"

بدون فواصل إعلانية"..بدء الحلقة الخامسة من "الاختيار2""

تعرف على موعد عرض الحلقة السادسة من "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

09:50 م

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

08:30 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر