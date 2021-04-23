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شمس الكويتية: أمارس دور الأب والأم .. ولولا شخصيتي القوية ما وصلت لهذا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها ليست ثابتة على طابع معين كحال أي إنسان طبيعي، مشيرة إلى أنها تشعر بحنان كبير تجاه والدتها، إذ أنها مريضة ما يجعلها تفكر كثيرًا في حالها وتطلب الدعاء لها.

وأضافت شمس في الجزء الثانى من حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على شاشة "المحور"، ما كنت أستطيع تقديم
العلاج لها والاهتمام بها لولا أنني تمرنت على طريقتها في التربية، فدائما تعاملني كطفل صغير، وأنا متعلقة بها كثيرًا".

وحول أهم نصيحة تتبعها لوالدتها، قالت: "أوصتني كثيرا بأن أهتم بشؤون إخوتي، وأثر فيّ غياب الأب كثيرًا، بأننا أصبحت أبا لنفسي.. أنا اللي بطبطب على نفسي، وبحس كتير إني بتمنى لو كان معايا".

وأكدت، أنها تمارس دور الأب بالنسبة إلى أمها: "امي كبرت في السن وتحتاج إلى من يهتم بها، والست مش المفروض تبقى كيوت وناعمة عشان مش هيحصل أشياء كتير مش كويسة، لكن تكون في الوسط، وأظهر الجانب الصلب في شخصيتي حتى أحمي نفسي، فأنا في وسط يتعاطى فيه عدد كبير من الأشخاص المخدرات والكحول.. ولولا شخصيتي القوية التي حمتني كنت روحت سكة تانية، ويمكن يكون ربنا افتكر والدي عشان أكمل حياتي كده، ولو عندي حياة زوجية كان زوجي ارتاح إني قادرة على إدارة الحياة".

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