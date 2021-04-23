Advertisements

عاجل..وزارة الزراعة تحذر من تجاوز المساحات المحددة لمحصول الأرز

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

 

أكدت وزارة الزراعة المصرية واستصلاح الأراضي انها تتعاون مع وزارة الري المصرية لمنع أي تجاوز في زراعة مساحات الأرز المسموح بها خلال الموسم الحالي.

جاء هذا التصريح خلال عقد ا اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم (٢٩) .

 

وتبذل وزارة الزراعة المصرية جهودا كبيرا في الفترة الماضية لتقليل استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة استخدامها من خلال  تقليل المساحات المزروعة من المحاصيل التى تستهلك  بشراهة كميات كبيرة من الماء في زراعتها مثل الارز وقصب السكر، واستنباط أصناف جديدة منها موفرة للمياه.

وشددت وزارة الزراعة أنها  ستتدخل مباشرة بالتعامل مع  الأجهزة المعنية  لإزالة  أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزاري رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١  بإجمالي مساحات 1.074 مليون فدان موزعة على في عدد (٩) محافظات في مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتي فدان ، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة وزراعة الأرز زراعة الارز الرزاعة

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 13 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عودة الجوكر.. بشرى سارة في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل..الرئيس"السيسي" يشيد بقدرات الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

قرار ناري من يويفا تجاه ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..وزارة الزراعة تحذر من تجاوز المساحات المحددة لمحصول الأرز

منذ ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ 33 دقيقة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"الزراعة": استنباط أصناف من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الجفاف

وزير الزراعة من الشرقية: تحديد سعر توريد طن القمح بـ 685 جنيه (صور)

القرش: زراعة مليون و75 ألف فدان أرز هذا العام

الري: حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها

القصير وعبدالعاطي يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الري والزراعة

الزراعة تتفق مع الري على تحديد المساحات المزروعة من الأرز والبنجر والقصب هذا العام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

10:30 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

05:01 م

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

08:30 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر