عاجل..وزارة الزراعة تحذر من تجاوز المساحات المحددة لمحصول الأرز

أكدت وزارة الزراعة المصرية واستصلاح الأراضي انها تتعاون مع وزارة الري المصرية لمنع أي تجاوز في زراعة مساحات الأرز المسموح بها خلال الموسم الحالي.

جاء هذا التصريح خلال عقد ا اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم (٢٩) .

وتبذل وزارة الزراعة المصرية جهودا كبيرا في الفترة الماضية لتقليل استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة استخدامها من خلال تقليل المساحات المزروعة من المحاصيل التى تستهلك بشراهة كميات كبيرة من الماء في زراعتها مثل الارز وقصب السكر، واستنباط أصناف جديدة منها موفرة للمياه.

وشددت وزارة الزراعة أنها ستتدخل مباشرة بالتعامل مع الأجهزة المعنية لإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزاري رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ بإجمالي مساحات 1.074 مليون فدان موزعة على في عدد (٩) محافظات في مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتي فدان ، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.