محافظة بني سويف: لا زيادة في تعريفة المواصلات

أكدت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار تعريفة الأجرة على مستوى كافة خطوط سير سيارات الأجرة بدائرة المحافظة، وذلك بعد قرار تحريك أسعار مواد الوقود.



وأشارت محافظة بنى سويف، في بيان صحفي للمركز الإعلامي، أن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، قّررت رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "أبريل ومايو ويونيو" ارتفاعا طفيفًا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، عن التي تم العمل بها في الربع السنوي" يناير وفبراير ومارس".



وأوضح البيان، أن قرار الأسعار الجديد لمواد الوقود، بدأ سريانه إعتبارًا من "صباح اليوم الجمعة"، والتي تضمنت تحديد 6.50 جنيه لتر بنزين أوكتين 82، و7.75 جنيه لتر بنزين أوكتين 92، و8.75 جنيه لتر بنزين أوكتين 95.



كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.



وفي هذا السياق تقوم الأجهزة المعنية بالمحافظة "تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف" بمواصلة جهود ضبط الخدمة بالمواقف سيارات الأجرة واجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

