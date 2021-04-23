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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا أمام مضيفه إنبي البترولي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي البترولي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي إنبي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد السبت الموافق 24 أبريل 2021 على أرضية ستاد بتروسبورت.

وتنقل مواجهة الجولة الثالثة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري، بين الأهلي وإنبي غد السبت حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر أمام إنبي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: قفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

مهاجم صريح: محمد شريف.

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