129 إماما وقارئا من الأوقاف يحيون ليالي رمضان بمختلف دول العالم

أعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي الأئمة الموفدين والمعارين خلال الشهر الكريم (129) إمامًا موفدًا ومعارًا وقارئًا , منهم (117) إماما موفدين أو معارين إيفادًا دائما طوال العام بما في ذلك شهر رمضان و(12) إماما وقارئًا تم إيفادهم خلال شهر رمضان الحالي 1442هـ , لينضموا إلى زملائهم المعارين والموفدين إيفادًا دائمًا لإحياء ليالي الشهر الكريم , وذلك بخلاف الأئمة المتعاقدين تعاقدات خاصة بموافقة من وزارة الأوقاف .





يأتي ذلك فى ضوء دور مصر الريادي فى نشر صحيح الإسلام فى مختلف دول العالم , وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإيفاد القراء والأئمة إلى الخارج.





وعلى جانب أخر، افتتح الشيخ محمد حسني خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وعبد الرحمن نصار وكيل المديرية اليوم الجمعة، مسجد العزيز الرحيم بإدارة الرمل ضمن خطة الإحلال والتجديد، الذي أقيم بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.





وفي لفتة طيبة تعبر عن تلاحم الشعب المصري، قامت الكنيسة المجاورة للمسجد بتعليق عدد من اللافتات للتهنئة بافتتاح المسجد، وحضر القس روفائيل حلمي إلى المسجد لتقديم التهنئة مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.



