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عبدالرحيم علي يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة الشهيد محمد مبروك بـ الضابط الخائن

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، صديق الشهيد محمد مبروك المقدم بالأمن الوطني، عن سعادته على قدرة مسلسل الاختيار 2 على تعريف المصريين بدور جهاز أمن الدولة، معلقا: "كل المصريين بقوا يحبوا أمن الدولة".
 
وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن محمد مبروك جزء من مجموعة قدمت أعمال لا تنسى لمصر، كاشفا أن "مبروك" كان يساعد الضابط الخائن محمد عويس، ولولا توصيل "عويس" خط سير محمد مبروك للعناصر الإرهابية لما تمكنوا من اغتياله.

وأضاف، "والدة محمد عويس كانت بتغسل كلى.. ومحمد مبروك كان معايا مرة وسابني عشان يروح ياخد والدة عويس يوديها جلسة الغسيل الكلوي".

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