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22 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة بيراميدز
الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:59 م
إسلام عودة
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أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة الفريق أمام بيراميدز المقرر لها فى التاسعة ونصف مساء غداً على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم .
ضمت القائمة كلا من محمد صبحى ، صبحى سليمان ، هشام صلاح ، داميون لوى ، مروان النجار ، السيد سالم ، صبرى رحيل ، عمر الميدانى ، محمد عطوه ، مروان عطيه ، أحمد نبيل مانجا ، أحمد راشد ، فوزى الحناوى ،عبد الغنى محمد ، عمار حمدى ، خالد الغندور ، عبد السميع ، رزاق سيسيه ، محمد الصباحى، اوكوى ، خالد قمر ، روماريو .
وعاد خالد قمر مهاجم الفريق للقائمة لأول مرة منذ فتره غاب خلالها بسبب إيقافه من الجهاز الفنى .
ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول برصيد 28نقطة متقدما بفارق نقطة عن بيراميدز الذى يأتى فى المركز السادس .
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