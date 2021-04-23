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موسيماني يمنح راحة لنجم الأهلي من التدريبات

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبالتنسيق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، أيمن أشرف لاعب الفريق راحة، ولم يشارك في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحصل أيمن أشرف على راحة اليوم بسبب حالة الإجهاد التي تعرض لها مؤخرًا، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق.

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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