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مؤشرات الأسهم الامريكية تقفز إلى مستويات غير مسبوقة عند الأغلاق

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأميركية الجمعة 23 أبريل، مما دفع المؤشر S&P500 إلى قرب مستوى مرتفع غير مسبوق عند الإغلاق، وذلك بعد سلطت بيانات نشاط المصانع ومبيعات المنازل الجديدة الضوء على ازدهار اقتصادي، في حين صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم توقعات لتقارير نتائج أعمال قوية الأسبوع المقبل.


وكانت جميع القطاعات الرئيسية على S&P500 البالغ عددها 11 مرتفعة، وقادت أسهم التكنولوجيا والأسهم المالية المكاسب.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.66% إلى 34040.28 نقطة، وأغلق المؤشر S&P500 مرتفعا 1.08% إلى 4179.73 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.43% إلى 14016.06 نقطة.

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